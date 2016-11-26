Нафта Brent торгується нижче 48 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні впали в ціні до 47,24 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 9:09 суботи, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 3,59%.
При цьому ціна січневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 46,06 долара за барель, втративши 3,96%.
Додамо, зустріч ОПЕК відбудеться у Відні 30 листопада. Під час неї очікується рішення щодо видобутку нафти.
У Росії заявили, що готові оголосити про замороження видобутку нафти після ОПЕК.