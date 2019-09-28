Надходження від розтаможки "євроблях" всемеро перевершили планові показники
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Надходження до державного бюджету від розтаможування автомобілів з іноземною реєстрацією виявились в 7 разів більшими, ніж планові показники. Про це йдеться у висновку Рахункової палати щодо результатів аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2019 рік, передає УНН з посиланням на Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.
За даними Рахункової палати, цього року відбулося значне перевиконання загального обсягу планових надходжень від митних платежів, отриманих при митному оформленні для вільного обігу транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення.
Як зазначили в Рахунковій палаті, при річному плані у сумі 1 млрд грн за 8 місяців поточного року надійшло загалом 7,1 млрд грн, або в 7 разів більше.
Нагадаємо, 12 вересня Рада відтермінувала застосування штрафів щодо власників нерозмитнених автомобілів. У правлячій коаліції заявили, що таке відтермінування було зроблено востаннє.