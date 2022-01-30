Надаль удруге виграв Australian Open
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. 20-кратний чемпіон турнірів "Великого шолома" іспанець Рафаель Надаль вдруге став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії – 2022, повідомляє УНН.
Іспанський тенісист Рафаель Надаль став переможцем Відкритого чемпіонату Australian Open - першого у сезоні турніру серії Grand Slam, який завершився у Мельбурні.
В суперфіналі Australian Open – 2022 35-річний Надаль у найважчому матчі обіграв другу ракетку світу 25-річного росіянина Данила Медведєва (2) з рахунком 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Тривалість фіналу становила 5 годин 28 хвилин.
Поєдинок тривав понад 5 годин 27.
Попереднього разу Надаль вигравав турнір Australian Open 2009 року. Минулого року перемогу на чемпіонаті здобув перша ракетка світу, сербський тенісист Новак Джокович, який цього року не змін потрапити на змагання через відсутність вакцинації.