Над окупованим Маріуполем зафіксували рух ворожої авіації

В окупованому Маріуполі зафіксували рух ворожої авіації. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

"Сьогодні цілий день фіксуємо рух ворожої авіації над містом. Вугледар, Запоріжжя з напрямку ейська, ахтарську. Цікаво, вперше помітили темний шлейф з напрямку Донецьку на ейськ", - повідомив Андрющенко.

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