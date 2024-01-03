Над окупованим Маріуполем зафіксували рух ворожої авіації
Київ • УНН
Над окупованим Маріуполем зафіксовано активність ворожої авіації - Вугледар, Запоріжжя з напрямку ейська, ахтарську.
В окупованому Маріуполі зафіксували рух ворожої авіації. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
"Сьогодні цілий день фіксуємо рух ворожої авіації над містом. Вугледар, Запоріжжя з напрямку ейська, ахтарську. Цікаво, вперше помітили темний шлейф з напрямку Донецьку на ейськ", - повідомив Андрющенко.
росіяни готують маріупольців до терактів: можливі провокації з їхнього боку28.12.23, 19:15 • 27231 перегляд