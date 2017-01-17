Начальницю поштового відділення у Києві судитимуть за привласнення пенсій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Києві судитимуть начальницю поштового відділення за привласнення пенсій 29 осіб на загальну суму понад 130 тис. грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
Встановлено, що протягом січня — жовтня 2016 року обвинувачена вносила неправдиві відомості до документів про отримання громадянами пенсій та соціальних допомог, натомість сама отримувала ці кошти та витрачала їх на власний розсуд.
Загалом під час слідства виявлено 35 фактів підроблення документів та привласнення зловмисницею соціальної допомоги та пенсій 29 осіб на загальну суму понад 130 тис. грн.
За результатами досудового розслідування начальниці відділення повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2, 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Обвинувальний акт скеровано до Солом’янського районного суду м. Києва для розгляду по суті.