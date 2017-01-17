Начальницу почтового отделения в Киеве будут судить за присвоение пенсий
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Киеве будут судить начальницу почтового отделения за присвоение пенсий 29 человек на общую сумму более 130 тыс. грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.
Установлено, что в течение января - октября 2016 г. обвиняемая вносила ложные сведения в документы о получении гражданами пенсий и социальных пособий, зато сама получала эти средства и тратила их по своему усмотрению.
Всего в ходе следствия выявили 35 фактов подделки документов и присвоения злоумышленницей социальной помощи и пенсий 29 человек на общую сумму более 130 тыс. грн.
По результатам предварительного расследования начальнице отделения сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2, 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.