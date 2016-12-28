Набули чинності розширені санкції США проти Росії через анексію Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Розширені економічні санкції Сполучених Штатів Америки стосовно Російської Федерації через анексію Криму набули чинності. Офіційна інформація відповідних відомств США у вівторок, 27 грудня, була оприлюднена у Federal Register. До списку додали 23 юридичні особи з Росії та Криму, а також сім фізичних осіб, передає УНН.
До розширеного списку санкцій увійшли президент медійного холдингу “Национальная Медиа Группа” Кирило Ковальчук, члени ради директорів банку “Россия” Дмитро Лебедєв, Михайло Клішин, Дмитро Мансуров і Михайло Дєдов, голова правління “Собинбанка” Олег Мінаєв і бізнесмен Євген Пригожин. Серед компаній, які потрапили до списку, зокрема: “Стройпроект”, “Крымские морские порты”, “Крымская железная дорога”, “РосХимТрейд” та “Транспетрочарт”.
Як зазначається на Facebook-сторінці посольства України в США, розширені санкції фактично перетворюють Крим на “економічно токсичний регіон”. Вони обмежують, зокрема, роботу 15-ти компаній російського оборонного комплексу.
Нагадаємо, 19 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про подовження на півроку санкцій стосовно Росії. Дію запроваджених ще 2014 року обмежувальних заходів подовжили до 31 липня 2017 року.