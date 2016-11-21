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НАБУ відкрило кримінальну справу за фактом незаконного збагачення керівника Держгеонадра

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби геології і надр Миколи Бояркіна. Про це йдеться в ухвалі Солом'янського районного суду Києва, передає УНН.

НАБУ відкрило кримінальну справу за фактом незаконного збагачення керівника Держгеонадра

Слідством встановлено, що в період з 1999 року по 30 червня 2016 року Бояркін отримав доходи в загальній сумі 1,166 млн гривень, його дружина (з 2013 року працює директором департаменту фінансової роботи і госпзабезпечення головного бухгалтера Мінекономіки) заробила 1,207 млн гривень, мати (власниця ПП "Неонніла") - 122,81 тисяч гривень.

ПП "Неонніла" в 2012-2016 подавало податкову декларацію платника єдиного податку юридичної особи з нульовими показниками. Сумарно сім'я Бояркіна (включаючи дружину і матір) за зазначений період отримала дохід в розмірі 2,496 млн гривень.

При цьому, згідно з матеріалами досудового розслідування, сукупна вартість придбаних Бояркіним в період з жовтня 2015 по лютий 2016 року активів, зареєстрованих на його матір, становила 6,2 млн гривень.

Зокрема, в жовтні 2015 року мати Бояркіна купила автомобіль Toyota Camry 2015 року випуску вартістю не менше 710,8 тис. гривень, а в січні 2016 вона зареєструвала 3-кімнатну квартиру площею 109,3 кв. м вартістю 4,859 млн гривень і 2 машиномісця загальною вартістю 660 тис. гривень.

За даними детективів, з метою надання вигляду законності злочинним діям Бояркіна, його мати 18 грудня 2015 року уклала договір позики з фізичною особою на 7 млн гривень, строком на 5 років під 3% річних.

"Метою отримання цих коштів є придбання вищевказаної трикімнатної квартири і двох машиномісць. При цьому, побоюючись бути спійманим правоохоронними органами на своїй незаконній діяльності, зазначений договір нотаріально не засвідчили", - йдеться в судовому документі.

НАБУ засумнівався в достовірності цієї позики і розписки (від 18 грудня 2015), оскільки місцем реєстрації фізособи, яка надавала гроші матері Бояркіна, зазначене місто Дніпро, хоча Дніпропетровськ був перейменований Верховною Радою в Дніпро тільки 19 травня 2016 року.

Провадження було відкрито 18 жовтня.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за останні роки забезпеченість організацій геологічної галузі молодими фахівцями значно знизилася, водночас спостерігається тенденція відтоку кадрів із галузі. http://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1618449-u-derzhgeonadrakh-nazvali-osnovni-prichini-defitsitu-kvalifikovanikh-geologiv-u-krayini

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