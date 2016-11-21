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НАБУ открыло уголовное дело по факту незаконного обогащения руководителя Госгеонедра

Киев • УНН

 • 9500 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту незаконного обогащения временно исполняющего обязанности председателя Государственной службы геологии и недр Николая Бояркина. Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда Киева, передает УНН.

НАБУ открыло уголовное дело по факту незаконного обогащения руководителя Госгеонедра

Следствием установлено, что в период с 1999 года по 30 июня 2016 года Бояркин получил доходы в общей сумме 1,166 млн гривен, его жена (с 2013 года работает директором департамента финансовой работы и хозобеспечения главного бухгалтера Минэкономики) заработала 1,207 млн гривен, мать (владелица ЧП "Неоннила") - 122,81 тыс. гривен.

ЧП "Неоннила" в 2012-2016 подавало налоговую декларацию плательщика единого налога юридического лица с нулевыми показателями. Суммарно семья Бояркина (включая жену и мать) за указанный период получила доход в размере 2,496 млн гривен.

При этом, согласно материалам досудебного расследования, совокупная стоимость приобретенных Бояркиным в период с октября 2015 по февраль 2016 активов, зарегистрированных на его мать, составила 6,2 млн гривен.

В частности, в октябре 2015 года мать Бояркина купила автомобиль Toyota Camry 2015 выпуска стоимостью не менее 710,8 тыс. гривен, а в январе 2016 года она зарегистрировала 3-комнатную квартиру площадью 109,3 кв. м стоимостью 4,859 млн гривен и 2 машиноместа общей стоимостью 660 тыс. гривен.

По данным сыщиков, с целью предоставления вида законности преступным действиям Бояркина, его мать 18 декабря 2015 года заключила договор займа с физическим лицом на 7 млн ​​гривен, сроком на 5 лет под 3% годовых.

"Целью получения этих средств является приобретение вышеуказанной трехкомнатной квартиры и двух машиномест. При этом, опасаясь быть пойманным правоохранительными органами на своей незаконной деятельности, указанный договор нотариально не показали", - говорится в судебном документе.

НАБУ усомнился в достоверности этого займа и расписки (от 18 декабря 2015 г.), поскольку местом регистрации физлица, которое предоставляло деньги матери Бояркина, указан город Днепр, хотя Днепропетровск был переименован Верховной Радой в Днепр только 19 мая 2016 года.

Производство было открыто 18 октября.

Напомним, как сообщал УНН, за последние годы обеспеченность организаций геологической отрасли молодыми специалистами значительно снизилась, в то же время наблюдается тенденция оттока кадров из отрасли. http://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1618449-u-derzhgeonadrakh-nazvali-osnovni-prichini-defitsitu-kvalifikovanikh-geologiv-u-krayini

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