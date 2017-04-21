НАБУ та САП клопотатимуть про арешт екс-нардепа М.Мартиненка на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатимуть про обрання щодо колишнього народного депутата Миколу Мартиненка запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн грн. Про це повідомив журналістам у п'ятницю керівник САП Назар Холодницький, передає УНН.
"Позиція прокуратури - будемо просити суд про обрання запобіжного заходу утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави в сумі 300 млн грн", - сказав він.
З його слів, другому фігуранту вручено підозру, визначається запобіжний захід.
"Будемо просити утримання під вартою з альтернативою внесення застави в 100 млн грн", - додав керівник САП.
Нагадаємо, 20 квітня М.Мартиненка затримали. Н.Холодницький повідомив, що САП погодила повідомлення про підозру екс-депутату.
За його словами, правова кваліфікація дій - ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 255 КК України.
Н.Холодницький також додав, що досудовим розслідуванням установлено, що в період з 2013 року по 2016 рік злочинною організацією у складі службових осіб ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат, службових осіб “STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH”, а також групою осіб, які мали контроль над вказаними підприємствами, у тому числі Мартиненком М.В. було вчинено розтрату коштів ДП “СхідГЗК” в розмірі 17,28 млн дол. США шляхом неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП “СхідГЗК” через австрійську компанію-посередника STEUERMANN.
У подальшому вказані кошти перераховано на рахунки компанії STEUERMANN із використанням офшорних компаній “WARGRAVE TRADING LLP” та “DALLAS FUEL SA” керівниками та учасниками злочинної організації обернуто на власну користь.