НАБУ и САП будут ходатайствовать об аресте экс-нардепа Н.Мартыненко на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога (дополнено)

"Позиция прокуратуры - будем просить суд об избрании меры пресечения содержание под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в сумме 300 млн грн", - сказал он.

По его словам, второму фигуранту вручено подозрение, определяется мера пресечения.

"Будем просить содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 100 млн грн", - добавил руководитель САП.

Напомним, 20 апреля Н.Мартыненко задержали. Н.Холодницький сообщил, что САП согласовала сообщение о подозрении экс-депутату.

По его словам, правовая квалификация действий - ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 УК Украины.

Н.Холодницкий также добавил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП “Восточный горно-обогатительный комбинат”, должностных лиц “STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH”, а также группой лиц, имевших контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. было совершено растрату средств ГП “ВостГОК” в размере 17,28 млн долл. путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП “ВостГОК” через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN.

В дальнейшем указанные средства перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний “WARGRAVE TRADING LLP” и “DALLAS FUEL SA” руководителями и участниками преступной организации обращено в свою пользу.