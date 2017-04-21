НАБУ и САП будут ходатайствовать об аресте экс-нардепа Н.Мартыненко на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога (дополнено)

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26739 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91127 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146695 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112922 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114222 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111112 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103225 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103295 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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НАБУ и САП будут ходатайствовать об аресте экс-нардепа Н.Мартыненко на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 11317 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовать об избрании в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко меры пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн грн. Об этом сообщил журналистам в пятницу руководитель САП Назар Холодницкий, передает УНН.

"Позиция прокуратуры - будем просить суд об избрании меры пресечения содержание под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в сумме 300 млн грн", - сказал он.

По его словам, второму фигуранту вручено подозрение, определяется мера пресечения.

"Будем просить содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 100 млн грн", - добавил руководитель САП.

Напомним, 20 апреля Н.Мартыненко задержали. Н.Холодницький сообщил, что САП согласовала сообщение о подозрении экс-депутату.

По его словам, правовая квалификация действий - ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 УК Украины.

Н.Холодницкий также добавил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП “Восточный горно-обогатительный комбинат”, должностных лиц “STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH”, а также группой лиц, имевших контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. было совершено растрату средств ГП “ВостГОК” в размере 17,28 млн долл. путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП “ВостГОК” через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN.

В дальнейшем указанные средства перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний “WARGRAVE TRADING LLP” и “DALLAS FUEL SA” руководителями и участниками преступной организации обращено в свою пользу.

 

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