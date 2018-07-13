НАБУ оскаржило закриття “справи рюкзаків”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Національне антикорупційне бюро оскаржило закриття кримінального провадження у так званій “справі рюкзаків”, в якій фігурантами є син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та його екс-заступник. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба НАБУ, передає УНН.
“13 липня 2018 року Національне антикорупційне бюро скерувало до САП скаргу на постанову прокурора Василя Кричуна про закриття кримінального провадження в частині підозри екс-заступника міністра внутрішніх справ та фізичної особи-близького родича очільника МВС, які, на переконання детективів НАБУ, причетні до розкрадання 14,5 млн грн при закупівлі рюкзаків для потреб Національної гвардії”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, станом на 18:00 13 липня Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою так і не було надано матеріалів, які б підтверджували правові підстави закриття провадження стосовно двох ключових підозрюваних у справі. Скаргу адресовано вищому за посадою прокурору, а саме Керівникові САП. Згідно КПК, Назар Холодницький має розглянути дану скаргу та прийняти рішення впродовж трьох днів з моменту її одержання. Таким чином, до кінця наступного тижня громадськість матиме можливість почути його персональну позицію щодо обґрунтованості рішення його підлеглого.
“Зі свого боку НАБУ не розуміє цього рішення і наразі САП не надала жодного документу, який би допоміг дане рішення зрозуміти”, — зазначили в НАБУ.
Як повідомляв УНН, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтвердив закриття кримінального провадження щодо сина чинного глави МВС Арсена Авакова — Олександра і його екс-заступника Сергія Чеботаря, фігурантів так званої “справи рюкзаків”.
Згодом у САП пояснили, що підставою для закриття кримінального провадження у так званій “справі рюкзаків” є відсутність доказів щодо обізнаності в якості виробів фігурантів справи — сина Міністра внутрішніх справ України та екс-заступника очільника МВС.
У НАБУ заявили, що не розуміють причин закриття “справи рюкзаків”.