НАБУ оприлюднить результати голосування щодо Ради громадського контролю наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Національне антикорупційне бюро України оприлюднить результати голосування щодо кандидатів до Ради громадського контролю 6 червня. Про це повідомляє прес-служба НАБУ, передає УНН.
“30 травня 2019 року о 21:00 завершилося рейтингове Інтернет-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України п’ятого скликання. У цьому році до процесу голосування долучилися 28 688 громадян, які проживають на території України. Нагадуємо, що у минулому році у голосуванні взяли участь 19 298 осіб”, — повідомили в НАБУ.
Так, в бюро зазначили, що захист процесу від зовнішнього втручання забезпечувала Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, а моніторинг процесу голосування — ГО “Електронна демократія”.
“Офіційні результати голосування у формі списку з прізвищами 15 осіб, які набрали найбільше голосів, будуть розміщені на веб-сайті Національного бюро 6 червня 2019 року”, — повідомили в прес-службі.
У НАБУ нагадали, що відповідно до Закону “Про Національне антикорупційне бюро України” Рада громадського контролю утворюється у складі 15 осіб. Її завдання — забезпечувати прозорість та цивільний контроль за діяльністю НАБУ.
Раніше УНН повідомляв, що у конкурсі з обрання членів до нового складу Ради громадського контролю (РГК) при Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), який відбувся 30 травня 2019 року, взяли участь 44 кандидати від 29 громадських організацій.