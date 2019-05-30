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НАБУ оприлюднить результати голосування щодо Ради громадського контролю наступного тижня

НАБУ оприлюднить результати голосування щодо Ради громадського контролю наступного тижня

Київ • УНН

 • 11896 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Національне антикорупційне бюро України оприлюднить результати голосування щодо кандидатів до Ради громадського контролю 6 червня. Про це повідомляє прес-служба НАБУ, передає УНН.

“30 травня 2019 року о 21:00 завершилося рейтингове Інтернет-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України п’ятого скликання. У цьому році до процесу голосування долучилися 28 688 громадян, які проживають на території України. Нагадуємо, що у минулому році у голосуванні взяли участь 19 298 осіб”, — повідомили в НАБУ.

Так, в бюро зазначили, що захист процесу від зовнішнього втручання забезпечувала Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, а моніторинг процесу голосування — ГО “Електронна демократія”.

“Офіційні результати голосування у формі списку з прізвищами 15 осіб, які набрали найбільше голосів, будуть розміщені на веб-сайті Національного бюро 6 червня 2019 року”, — повідомили в прес-службі.

У НАБУ нагадали, що відповідно до Закону “Про Національне антикорупційне бюро України” Рада громадського контролю утворюється у складі 15 осіб. Її завдання — забезпечувати прозорість та цивільний контроль за діяльністю НАБУ.

Раніше УНН повідомляв, що у конкурсі з обрання членів до нового складу Ради громадського контролю (РГК) при Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), який відбувся 30 травня 2019 року, взяли участь 44 кандидати від 29 громадських організацій.

Українські Національні Новини

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