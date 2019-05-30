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НАБУ обнародует результаты голосования по Совету общественного контроля на следующей неделе

НАБУ обнародует результаты голосования по Совету общественного контроля на следующей неделе

Киев  •  УНН

 • 11896 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародует результаты голосования по кандидатам в Совет общественного контроля 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

"30 мая 2019 года в 21:00 завершилось рейтинговое Интернет-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины пятого созыва. В этом году к процессу голосования присоединились 28 688 граждан, проживающих на территории Украины. Напоминаем, что в прошлом году в голосовании приняли участие 19 298 человек", - сообщили в НАБУ.

Так, в бюро отметили, что защита процесса от внешнего вмешательства обеспечивала Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, а мониторинг процесса голосования - ОО "Электронная демократия".

"Официальные результаты голосования в форме списка с фамилиями 15 человек, набравших больше всего голосов, будут размещены на веб-сайте Национального бюро 6 июня 2019 года", - сообщили в пресс-службе.

В НАБУ напомнили, что в соответствии с Законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" Совет общественного контроля образуется в составе 15 человек. Ее задача - обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью НАБУ.

Ранее УНН сообщал, что в конкурсе по избранию членов в новый состав Совета общественного контроля (РГК) при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), который состоялся 30 мая 2019 года, приняли участие 44 кандидата от 29 общественных организаций.

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