НАБУ і САП - інструменти конкурентної боротьби між будівельними компаніями: відомий політолог про справу Труханова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. НАБУ і САП є інструментами конкурентної боротьби між будівельними компаніями “Будова” і “Кадор”. Про це заявив політолог Вадим Карасьов на своїй сторінці в Facebook.
Йдеться про справу Труханова, де стороною обвинувачення, за фактом, виступають юристи власника “Кадор” Аднана Ківана, а ключовими підозрюваними — топ-менеджмент СК “Будова”. За словами Карасьова, саме ці дві компанії виступають жорсткими конкурентами на будівельному ринку Одеси.
“Ймовірно, використання комерційних структур при підготовці матеріалів для звинувачення і прокуратури, це робота „по-старому“. Але в чому тоді суть роботи антикорупційних органів, якщо принципи їхньої діяльності піддаються сумніву і суперечать законності”, — написав експерт.
Він підкреслив, що цей факт потребує серйозного перевірці, оскільки ставить під удар легітимність прийнятих антикорупційними органами рішень.