НАБУ і САП - інструменти конкурентної боротьби між будівельними компаніями: відомий політолог про справу Труханова

Йдеться про справу Труханова, де стороною обвинувачення, за фактом, виступають юристи власника “Кадор” Аднана Ківана, а ключовими підозрюваними — топ-менеджмент СК “Будова”. За словами Карасьова, саме ці дві компанії виступають жорсткими конкурентами на будівельному ринку Одеси.

“Ймовірно, використання комерційних структур при підготовці матеріалів для звинувачення і прокуратури, це робота „по-старому“. Але в чому тоді суть роботи антикорупційних органів, якщо принципи їхньої діяльності піддаються сумніву і суперечать законності”, — написав експерт.

Він підкреслив, що цей факт потребує серйозного перевірці, оскільки ставить під удар легітимність прийнятих антикорупційними органами рішень.