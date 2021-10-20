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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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06:34 • 17402 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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НАБУ і САП - інструменти конкурентної боротьби між будівельними компаніями: відомий політолог про справу Труханова

Київ • УНН

 • 13678 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. НАБУ і САП є інструментами конкурентної боротьби між будівельними компаніями “Будова” і “Кадор”. Про це заявив політолог Вадим Карасьов на своїй сторінці в Facebook.

НАБУ і САП - інструменти конкурентної боротьби між будівельними компаніями: відомий політолог про справу Труханова

Йдеться про справу Труханова, де стороною обвинувачення, за фактом, виступають юристи власника “Кадор” Аднана Ківана, а ключовими підозрюваними — топ-менеджмент СК “Будова”. За словами Карасьова, саме ці дві компанії виступають жорсткими конкурентами на будівельному ринку Одеси.

“Ймовірно, використання комерційних структур при підготовці матеріалів для звинувачення і прокуратури, це робота „по-старому“. Але в чому тоді суть роботи антикорупційних органів, якщо принципи їхньої діяльності піддаються сумніву і суперечать законності”, — написав експерт.

Він підкреслив, що цей факт потребує серйозного перевірці, оскільки ставить під удар легітимність прийнятих антикорупційними органами рішень.

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