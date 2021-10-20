НАБУ и САП — инструменты конкурентной борьбы между строительными компаниями: известный политолог о деле Труханова
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. НАБУ и САП являются инструментами конкурентной борьбы между строительными компаниями “Будова” и “Кадор”. Об этом заявил политолог Вадим Карасёв на своей странице в Facebook.
Речь идёт о деле Труханова, где стороной обвинения, по факту, выступают юристы владельца “Кадор” Аднана Кивана, а ключевыми подозреваемыми — топ-менеджмент СК “Будова”. По словам Карасева, именно эти две компании выступают жесткими конкурентами на строительном рынке Одессы.
“Вероятно, использование коммерческих структур при подготовке материалов для обвинения и прокуратуры, это работа „по-старинке“. Но в чем тогда суть работы антикоррупционных органов, если принципы их деятельности поддаются сомнению и противоречат законности”, — написал эксперт.
Он подчеркнул, что этот факт нуждается в серьёзной проверке, поскольку ставит под удар легитимность принимаемых антикоррупционными органами решений.