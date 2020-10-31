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Актуальне
НААУ: боротьба з корупцією не може виходити за межі Конституції та носити неправовий характер

НААУ: боротьба з корупцією не може виходити за межі Конституції та носити неправовий характер

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Національна асоціація адвокатів України наголошує, що рішення, спрямовані на боротьбу з корупцією, не можуть виходити за межі Конституції та носити неправовий характер. Про це йдеться у заяві НААУ, передає УНН.

“Боротьба з корупцією є чутливою темою для суспільства, а саме явище — перешкодою для розвитку багатьох сфер економіки, ефективності державного управління, міжнародного іміджу Української Держави. Втім, така боротьба не може виходити за межі Конституції, бути вищою за її юридичні норми та носити неправовий характер”, — зазначено в заяві.

У НААУ наголошують, що рішення Конституційного суду про визнання неконституційними окремих положень закону “Про запобігання корупції” та Кримінального кодексу було спрямоване на забезпечення незалежності судової гілки влади від виконавчої та законодавчої гілок влади.

Оскільки саме на КС покладені обов’язки вирішувати питання про відповідність Конституції законів України та інших актів, а за Конституцією його рішення та висновки є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені, — має бути виконане і це рішення.

“У разі, якщо Конституційним судом у передбаченому законом порядку визнано невідповідними Конституції окремі положення законодавства, рішення КСУ має бути виконане у повному обсязі і є обов’язковим. Його імплементація не може бути предметом жодних політичних компромісів, тим більше — свідомого блокування”, — наголошують в НААУ.

В асоціації нагадують, що раніше в Україні не було прецедентів спротиву юридичній силі рішень КС і наголошують, що зараз вихід з інформаційної та політичної кризової ситуації лежить у юридичній площині — шляхом безумовного виконання Конституції.

“Подальше нагнітання ситуації довкола цього рішення може мати далекосяжні руйнівні наслідки для конституційних основ Української Держави, насамперед — для принципів верховенства права та поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, кожна з яких є незалежною. Власне, під загрозою може опинитися сама стабільність конституційного ладу та дієвість засад Основного закону”, — підкреслюють в НААУ.

Асоціація застерігає від пошуку “альтернатив” дотримання Конституції , які сприятимуть поширенню правового нігілізму, який вразить усі гілки влади та виведе діяльність державних інституцій у позаправове поле, позбавить громадян можливостей захисту своїх конституційних прав, свобод і законних інтересів.

“Адвокатура, як конституційних інститут, що діє з метою надання професійної правничої допомоги, маючи по суті конституційну функцію захисту прав і свобод громадян, закликає до безумовного виконання Конституції всіма органами влади”, — йдеться в заяві.

НААУ підкреслює, що неконституційні положення будь-якого закону мають бути негайно усунені парламентським шляхом.

Українські Національні Новини

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