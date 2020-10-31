НААУ: борьба с коррупцией не может выходить за пределы Конституции и носить неправовой характер

ukru
Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 11923 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 68072 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 55337 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 100081 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 74906 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 89180 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 101109 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101034 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101036 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114399 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

4 марта, 05:03 • 106546 просмотра
Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

4 марта, 05:48 • 34582 просмотра
Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

4 марта, 08:00 • 58456 просмотра
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 40352 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

09:14 • 79473 просмотра
публикации
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 68072 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 100081 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 368118 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 319507 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 473228 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 11441 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 125915 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 203597 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 230639 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 209544 просмотра
Актуальное
НААУ: борьба с коррупцией не может выходить за пределы Конституции и носить неправовой характер

НААУ: борьба с коррупцией не может выходить за пределы Конституции и носить неправовой характер

Киев  •  УНН

 • 18414 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Национальная ассоциация адвокатов Украины отмечает, что решения, направленные на борьбу с коррупцией, не могут выходить за пределы Конституции и носить неправовой характер. Об этом говорится в заявлении НААУ, передает УНН.

“Борьба с коррупцией является чувствительной темой для общества, а само явление — препятствием для развития многих сфер экономики, эффективности государственного управления, международного имиджа украинского государства. Впрочем, такая борьба не может выходить за рамки Конституции, быть выше чем ее юридические нормы и носить неправовой характер”, — говорится в заявлении.

В НААУ отмечают, что решение Конституционного суда о признании неконституционными отдельных положений закона “О предупреждении коррупции” и Уголовного кодекса было направлено на обеспечение независимости судебной ветви власти от исполнительной и законодательной ветвей власти.

Поскольку именно на КС возложены обязанности решать вопрос о соответствии Конституции законов Украины и других актов, а по Конституции его решения и выводы являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы, — должно быть выполнено и это решение.

“В случае, если Конституционным судом в предусмотренном законом порядке признано не соответствующими Конституции отдельные положения законодательства, решение КСУ должно быть выполнено в полном объеме и является обязательным. Его имплементация не может быть предметом никаких политических компромиссов, тем более — сознательного блокирования”, - отмечают в НААУ.

В ассоциации напоминают, что ранее в Украине не было прецедентов сопротивления юридической силе решений КС и отмечают, что сейчас выход из информационной и политической кризисной ситуации лежит в юридической плоскости — путем безусловного выполнения Конституции.

“Дальнейшее нагнетание ситуации вокруг этого решения может иметь далеко идущие разрушительные последствия для конституционных основ Украинского государства, прежде всего — для принципов верховенства права и разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, каждая из которых является независимой. Собственно, под угрозой может оказаться сама стабильность конституционного строя и действенность принципов Основного закона”, - подчеркивают в НААУ.

Ассоциация предостерегает от поиска “альтернатив” соблюдения Конституции, способствующих распространению правового нигилизма, который поразит все ветви власти и выведет деятельность государственных институтов в внеправовое поле, лишит граждан возможностей защиты своих конституционных прав, свобод и законных интересов.

“Адвокатура, как конституционный институт, действующий с целью предоставления профессиональной юридической помощи, имея по сути конституционную функцию защиты прав и свобод граждан, призывает к безусловному выполнению Конституции всеми органами власти”, — говорится в заявлении.

НААУ подчеркивает, что неконституционные положения любого закона должны быть немедленно устранены парламентским путем.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы