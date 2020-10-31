НААУ: борьба с коррупцией не может выходить за пределы Конституции и носить неправовой характер

“Борьба с коррупцией является чувствительной темой для общества, а само явление — препятствием для развития многих сфер экономики, эффективности государственного управления, международного имиджа украинского государства. Впрочем, такая борьба не может выходить за рамки Конституции, быть выше чем ее юридические нормы и носить неправовой характер”, — говорится в заявлении.

В НААУ отмечают, что решение Конституционного суда о признании неконституционными отдельных положений закона “О предупреждении коррупции” и Уголовного кодекса было направлено на обеспечение независимости судебной ветви власти от исполнительной и законодательной ветвей власти.

Поскольку именно на КС возложены обязанности решать вопрос о соответствии Конституции законов Украины и других актов, а по Конституции его решения и выводы являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы, — должно быть выполнено и это решение.

“В случае, если Конституционным судом в предусмотренном законом порядке признано не соответствующими Конституции отдельные положения законодательства, решение КСУ должно быть выполнено в полном объеме и является обязательным. Его имплементация не может быть предметом никаких политических компромиссов, тем более — сознательного блокирования”, - отмечают в НААУ.

В ассоциации напоминают, что ранее в Украине не было прецедентов сопротивления юридической силе решений КС и отмечают, что сейчас выход из информационной и политической кризисной ситуации лежит в юридической плоскости — путем безусловного выполнения Конституции.

“Дальнейшее нагнетание ситуации вокруг этого решения может иметь далеко идущие разрушительные последствия для конституционных основ Украинского государства, прежде всего — для принципов верховенства права и разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, каждая из которых является независимой. Собственно, под угрозой может оказаться сама стабильность конституционного строя и действенность принципов Основного закона”, - подчеркивают в НААУ.

Ассоциация предостерегает от поиска “альтернатив” соблюдения Конституции, способствующих распространению правового нигилизма, который поразит все ветви власти и выведет деятельность государственных институтов в внеправовое поле, лишит граждан возможностей защиты своих конституционных прав, свобод и законных интересов.

“Адвокатура, как конституционный институт, действующий с целью предоставления профессиональной юридической помощи, имея по сути конституционную функцию защиты прав и свобод граждан, призывает к безусловному выполнению Конституции всеми органами власти”, — говорится в заявлении.

НААУ подчеркивает, что неконституционные положения любого закона должны быть немедленно устранены парламентским путем.