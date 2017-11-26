На з’їзді з Південного мосту на місяць частково обмежели рух

"У зв’язку з виконанням робіт зі встановлення напівжорсткого бар’єру на естакадному з’їзді з Південного мостового переходу у напрямку Столичного шосе у місці виконання робіт частково обмежено рух транспорту до 20 грудня 2017 року," - йдеться в повідомленні.

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