На з’їзді з Південного мосту на місяць частково обмежели рух
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Відсьогодні на естакадному з’їзді Південного мосту обмежено рух транспорту у першій смузі, попереджає УНН з посиланням на Київавтодор.
"У зв’язку з виконанням робіт зі встановлення напівжорсткого бар’єру на естакадному з’їзді з Південного мостового переходу у напрямку Столичного шосе у місці виконання робіт частково обмежено рух транспорту до 20 грудня 2017 року," - йдеться в повідомленні.
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