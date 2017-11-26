На съезде с Южного моста в месяц частично обмежелы движение
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. С сегодняшнего дня на Эстакадный съезде Южного моста ограничено движение транспорта в первой полосе, предупреждает УНН со ссылкой на Киевавтодор.
"В связи с выполнением работ по установке полужесткого барьера на Эстакадный съезде с Южного мостового перехода в направлении Столичного шоссе в месте выполнения работ частично ограничено движение транспорта до 20 декабря 2017 года," - говорится в сообщении.
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