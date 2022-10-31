На звільнених територіях України відновлює роботу міграційка: які дані оновлюють в паспорті

Деталі

Зокрема, в Ізюмі на Харківщині щочетверга працюватиме виїзна станція. У Балаклії та селищі Шевченкове вже розпочали роботу у штатному режимі підрозділи ДМС. У листопаді планується відновлення їх роботи у місті Дергачі.

Наразі складається графік виїздів мобільних станцій у звільнених населених пунктах Херсонської області. Готуються відновлювати роботу також територіальні підрозділи міграційної служби у Високопіллі, Нововоронцовську та Великій Олександрівці.

У Донецькій області працівники Головного управління ДМС в складі мобільної групи провели консультації з мешканцями звільнених територій, з’ясували, які послуги найбільш актуальні для людей. Наразі на території Донеччини функціонує Покровський відділ ДМС, який безплатно надає такі послуги, як вклеювання до паспорта фотокартки по досягненню 25- та 45-річного віку; внесення до паспорта громадянина України інформації щодо неповнолітніх дітей та продовження строку його дії для виїзду за кордон, вказали у відомстві.

Доповнення

Паспорти громадян України, термін дії яких закінчився у період воєнного стану, зберігають свою дійсність. Крім того, уряд визначив механізм видачі паспортних документів, які були виготовлені, але не одержані через припинення роботи відповідних підрозділів ДМС у зв’язку з окупацією чи бойовими діями.