На Житомирщині внаслідок пожежі загинуло двоє дітей
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 5 січня. УНН. Двоє дітей загинуло внаслідок пожежі у Олевському районі, повідомляє прес-служба ДСНС області, передає УНН.
Займання сталось сьогодні у с. Копище Олевського району. Про це близько 17-ої години рятувальників повідомили працівники центру екстреної медицини. По прибуттю рятувальників з’ясувалось, що мати залишила у хаті двох дітей, а сама пішла працювати по господарству. Тримісячна дівчинка в цей час спала, а півторарічний хлопчик грався. За кілька хвилин жінка повернулася, однак, коли відкрила вхідні двері сильне задимлення не дало їй змоги потрапити в оселю. Мати покликала на допомогу сусідів, які самостійно загасили пожежу, не викликаючи пожежників.
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“У напівобгорілому ліжку були виявлені тіла двох дітей, яких врятувати уже не вдалося. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено ліжко та обвуглено стіни У кімнаті помешкання. Поруч із ліжком на місці події рятувальники помітили використані сірники. Ймовірно, займання сталось через дитячі пустощі з вогнем. Остаточні обставини пожежі наразі встановлюють фахівці”, — повідомляють у ДСНС.
Як раніше повідомляло УНН, за першу добу нового року в Україні внаслідок пожеж загинуло 16 людей.