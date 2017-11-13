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На Житомирщині скажений кіт покусав жінку

На Житомирщині скажений кіт покусав жінку

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Скажений кіт покусав свою власницю на Житомирщині. Про це повідомляють в управлінні цивільного захисту населення Житомирської ОДА, передає УНН.

Як повідомляється, випадок стався 11 листопада у с.Смолдирів Баранівського району. Відомо, що тварина кілька разів вкусила жінку за ногу та руку. Опісля експертиза підтвердила, що кіт був хворий на сказ.

Як повідомляв УНН, 7 листопада карантинні обмеження оголосили у Житомирі через зареєстрований випадок сказу у лисиці.

Таке рішення прийняли під час засідання міської надзвичайної протиепізоотичної комісії. Рішення було зумовлено виявленням на території міста мертвої лисиці, пізніше аналізи підтвердили, що тварина була хвора на сказ.

Нагадаємо, 25 жовтня у Кропивницькому хворий на сказ кіт покусав п’ятьох дорослих і одну дитину.

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