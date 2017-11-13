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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 18860 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 35827 просмотра

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13:46 • 46746 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 51974 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

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13:14 • 47151 просмотра

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В Житомирской области бешеный кот покусал женщину

В Житомирской области бешеный кот покусал женщину

Киев  •  УНН

 • 19226 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Бешеный кот покусал свою хозяйку в Житомирской области. Об этом сообщают в управлении гражданской защиты населения Житомирской ОГА, передает УНН.

Как сообщается, случай произошел 11 ноября в с.Смолдирив Барановского района. Известно, что животное несколько раз укусило женщину за ногу и руку. После экспертиза подтвердила, что кот был болен бешенством.

Как сообщал УНН, 7 ноября карантин объявили в Житомире через зарегистрированный случай бешенства у лисы.

Такое решение приняли на заседании городской чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Решение было обусловлено обнаружением на территории города мертвой лисы, позже анализы подтвердили, что животное было больно бешенством.

Напомним, 25 октября в Кропивницкому больной бешенством кот покусал пятерых взрослых и одного ребенка.

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