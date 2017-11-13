В Житомирской области бешеный кот покусал женщину
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Бешеный кот покусал свою хозяйку в Житомирской области. Об этом сообщают в управлении гражданской защиты населения Житомирской ОГА, передает УНН.
Как сообщается, случай произошел 11 ноября в с.Смолдирив Барановского района. Известно, что животное несколько раз укусило женщину за ногу и руку. После экспертиза подтвердила, что кот был болен бешенством.
Как сообщал УНН, 7 ноября карантин объявили в Житомире через зарегистрированный случай бешенства у лисы.
Такое решение приняли на заседании городской чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Решение было обусловлено обнаружением на территории города мертвой лисы, позже анализы подтвердили, что животное было больно бешенством.
Напомним, 25 октября в Кропивницкому больной бешенством кот покусал пятерых взрослых и одного ребенка.