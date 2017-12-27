На Житомирщині підприємець замість масла постачав у дитячі садки фальсифікат
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 27 грудня. УНН. Неякісний фальсифікат замість масла поставляв у дитячі садки Бердичева місцевий підприємець, повідомляє прес-служба прокуратури у Житомирській області, передає УНН.
"Прокуратурою Житомирської області спільно з Управлінням Служби безпеки України в області викрито факт заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем директором підприємства, який протягом лютого – червня 2017 року під виглядом вершкового масла, організував та забезпечив поставки до дитячих садків області фальсифікованого неякісного продукту.
Внаслідок таких дій, горе-керівник заволодів бюджетними коштами Управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради у розмірі понад 140 тис. грн", - повідомляють у прокуратурі.
Слідчим Управління Служби безпеки в Житомирській області директору повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) КК України.
Нагадаємо, за даними ГО "Громадський контроль захисту прав споживача", 74% вершкового масла на споживчому ринку України сфальсифіковано.
Також нагадаємо, за словами народного депутата Сергія Тригубенка, за реалізацію неякісних товарів в Україну сьогодні до відповідальності майже не притягують.
Як виявилося, з сотні порушених кримінальних проваджень за фактами реалізації неякісної або небезпечної продукції більше половини були закриті (61). Ще 42 - досі перебувають на обліку. І тільки три кримінальні провадження протягом всього 2016 року за фактами продажу фальсифікату правоохоронці передали до суду.