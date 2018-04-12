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На Житомирщині під колесами потяга загинула жінка

На Житомирщині під колесами потяга загинула жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Жінка загинула під колесами потяга на Житомирщині. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області, передає УНН.

Подія сталась 10 квітня о 19:30 на ділянці залізничного перегону "Житомир-Бердичів".

"Попередньо встановлено, що вантажний тепловоз у складі кількох платформ під керуванням 53-річного машиніста, рухаючись у напрямку м. Житомира, вчинив наїзд на жінку, яка йшла назустріч потягу по залізничній колії. Жінка загинула на місці події", - повідомляють у поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблої, відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляв УНН, під час моніторингу лінії державного кордону, потрапивши під потяг, загинув дільничний інспектор відділу прикордонної служби "Болград" Ізмаїльського прикордонного загону.

Українські Національні Новини

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