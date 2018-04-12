На Житомирщині під колесами потяга загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Жінка загинула під колесами потяга на Житомирщині. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області, передає УНН.
Подія сталась 10 квітня о 19:30 на ділянці залізничного перегону "Житомир-Бердичів".
"Попередньо встановлено, що вантажний тепловоз у складі кількох платформ під керуванням 53-річного машиніста, рухаючись у напрямку м. Житомира, вчинив наїзд на жінку, яка йшла назустріч потягу по залізничній колії. Жінка загинула на місці події", - повідомляють у поліції.
Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблої, відкрито кримінальне провадження.
Як повідомляв УНН, під час моніторингу лінії державного кордону, потрапивши під потяг, загинув дільничний інспектор відділу прикордонної служби "Болград" Ізмаїльського прикордонного загону.