На Житомирщині під час виборів у ОТГ зафіксовані перші порушення

Зокрема, у с.Пилиповичі Радомишльського району зафіксовано відсутність сейфу, а вся виборча документація зберігалась не на території виборчої дільниці, перераховуватимуть бюлетені також поза межами дільниці.

У с.Рокитне Овруцького району на ДВК №180752 сейф також був відсутній, тому вся виборча документація зберігалася у голови комісії вдома. Крім того, на цій ДВК немає кабінок для голосування.

Окрім того, було зафіксовано кілька фактів видачі бюлетенів особам, які не надали паспорт. На ДВК №180963, що у с.Пилиповичі Радомишльського району, зафіксовано, як члени дільничної виборчої комісії видавали бюлетені особам без паспортів. На зауваження спостерігачів комісія не реагує, свої дії пояснює тим, що якщо відправлять людей додому за документами, вони більше не повернуться. Кажуть, що “село маленьке, і ми всіх знаємо”.

Таку ж ситуацію зафіксували у с.Рокитне Овруцького району на ДВК №180752. На зауваження спостерігачів члени дільничної виборчої комісії також не реагують. За обома фактами викликано поліцію.

В Овруцькому районі, у селі Кирдани, на ДВК №180714 при ранковому перерахунку бюлетенів було виявлено невідповідність встановленій формі трьох бюлетенів для голосування за кандидатів у депутати. При належній формі і кольорі бюлетені були порожні, без необхідного для голосування тексту. Подібне порушення було зафіксовано і в м.Радомишль.

Як повідомляв УНН, під час виборів об’єданих територіальних громад відкрилися з запізненням 1,7% виборчих дільниць.