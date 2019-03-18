На Житомирщині 38 громад перейдуть до ПЦУ

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 21116 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 49500 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 51138 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 66736 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 84358 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 83740 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 165878 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 98586 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71881 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 325227 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

1.3м/с
64%
Популярнi новини

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 25547 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

11 квітня, 15:01 • 21853 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 18231 перегляди

Буде суттєве фінансування систем РЕБ: Зеленський доручив уряду ухвалити рішення й посилити захист прифронтових громад

11 квітня, 16:44 • 14776 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

18:41 • 27856 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 165867 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 325221 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 258759 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 369871 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 380740 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 21109 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 14136 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 18260 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 25573 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 46959 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

На Житомирщині 38 громад перейдуть до ПЦУ

Київ • УНН

 • 8645 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. На Житомирщині прихожани 38 релігійних громад вже провели збори та прийняли рішення про приєднання до Православної церкви України. Із них 10 громад – уже офіційно перереєстрували статути та змінили канонічну підлеглість. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Житомирської ОДА.

На Житомирщині 38 громад перейдуть до ПЦУ

Відповідно до розпоряджень голови ОДА Ігоря Гундича статути релігійних організацій у новій редакції перереєстрували після зборів прихожан у:

  • с. Ворсівка, смт Гранітне, с. Маклаївка, с. Федорівка Малинського району;
  • м. Андрушівка;
  • с. Бондарівка та с. Ушиця Коростенського району;
  • с. Сінгури Житомирського району;
  • с. Малий Браталів Любарського району;
  • смт Народичі.

Повідомляється, що загалом до ПЦУ на Житомирщині виявили бажання приєднатись 38 релігійних громад, з яких 2 – с. Станишівка Житомирського та с. Романівка Романівського районів – провели збори минулого тижня.

У ОДА зазначилим, що у Житомирському районі вже 7 громад провели збори щодо переходу із УПЦ МП до ПЦУ.

Як повідомляв УНН, до Православної церкви України перейшло 484 парафіяльні храми та два кафедральні собори УПЦ МП.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,414.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,564.47