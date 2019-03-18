На Житомирщині 38 громад перейдуть до ПЦУ

КИЇВ. 18 березня. УНН. На Житомирщині прихожани 38 релігійних громад вже провели збори та прийняли рішення про приєднання до Православної церкви України. Із них 10 громад – уже офіційно перереєстрували статути та змінили канонічну підлеглість. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Житомирської ОДА.