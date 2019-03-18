На Житомирщині 38 громад перейдуть до ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На Житомирщині прихожани 38 релігійних громад вже провели збори та прийняли рішення про приєднання до Православної церкви України. Із них 10 громад – уже офіційно перереєстрували статути та змінили канонічну підлеглість. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Житомирської ОДА.
Відповідно до розпоряджень голови ОДА Ігоря Гундича статути релігійних організацій у новій редакції перереєстрували після зборів прихожан у:
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- с. Ворсівка, смт Гранітне, с. Маклаївка, с. Федорівка Малинського району;
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- м. Андрушівка;
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- с. Бондарівка та с. Ушиця Коростенського району;
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- с. Сінгури Житомирського району;
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- с. Малий Браталів Любарського району;
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- смт Народичі.
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Повідомляється, що загалом до ПЦУ на Житомирщині виявили бажання приєднатись 38 релігійних громад, з яких 2 – с. Станишівка Житомирського та с. Романівка Романівського районів – провели збори минулого тижня.
У ОДА зазначилим, що у Житомирському районі вже 7 громад провели збори щодо переходу із УПЦ МП до ПЦУ.
Як повідомляв УНН, до Православної церкви України перейшло 484 парафіяльні храми та два кафедральні собори УПЦ МП.