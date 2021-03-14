На заводі Tesla в Каліфорнії 450 працівників заразилися коронавірусом

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Коронавірусом заразилися близько 450 працівників компанії. Зазначається, що про спалах захворювання на заводі було відомо відразу після відкриття підприємства, хоча цифри не уточнювалися.

Сайт PlainSite, що займається розкриттям інформації, отримав документ, з якого випливає, що з травня до грудня 2020 року на заводі було виявлено майже 450 випадків інфікування коронавірусом.

Нагадаємо

Американська компанія з виробництва автомобілів і електроенергії Tesla 12 травня відновлює своє виробництво у Фрімонті, що у штаті Каліфорнія, незважаючи на обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.