На заводе Tesla в Калифорнии 450 работников заразились коронавируом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. На заводе Tesla в Калифорнии произошла вспышка коронавируса через открытие предприятия в разгар пандемии. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.
Детали
Коронавирусом заразились около 450 работников компании. Отмечается, что о спышке заболеваемости на заводе было известно сразу после открытия предприятия, хотя цифры не уточнялись.
Сайт PlainSite, занимающейся раскрытием информации, получил документ, из которого следует, что с мая по декабрь 2020 году на заводе было выявлено почти 450 случаев инфицирования коронавируса.
Напомним
Американская компания по производству автомобилей и электроэнергии Tesla 12 мая восстанавливает свое производство в Фримонте, штат Калифорния, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса.