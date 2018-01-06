На засіданні РБ ООН Китай закликав не втручатися у внутрішні справи Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Рада Безпеки ООН не повинна втручатися у внутрішні справи Ісламської Республіки Іран, а також обговорювати положення в області прав людини у країні. Про це заявив у п'ятницю заступник постійного представника Китаю при ООН У Хайтао на засіданні Радбезу стосовно іранських антиурядових протестів, скликаному на вимогу США.
За його словами, Китай “бере до уваги” останні події в Ірані, а також “сподівається і вірить в те, що за допомогою зусиль іранського уряду і народу Іран буде залишатися стабільним і продовжувати розвиватися”. “Іранська ситуація не становить жодної загрози для міжнародного миру і безпеки, а також не включена до порядку денного Ради Безпеки”, — підкреслив дипломат.
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Він нагадав, що, згідно зі Статутом ООН, “основний обов’язок Ради Безпеки — це підтримання міжнародного миру і безпеки”, тому він “не повинен обговорювати ні внутрішні справи будь-якої країни, ні положення в області прав людини у будь-якій країні”. Ситуація в Ірані, продовжив У Хайтао, “не входить у сферу відповідальності Ради, позначену в Статуті ООН”. Дискусія на цю тему в РБ ООН “не допомагає вирішенню внутрішніх справ Ірану”, додав він.
Як раніше повідомляло УНН, постпред США при ООН Ніккі Хейлі винесла попередження Тегерану на засіданні Радбезу зазначивши, що світова спільнота буде стежити за тим, яким чином Іран реагує на демонстрації своїх громадян, і не буде бездіяльною, як під час масових заворушень у країні в 2009 році.