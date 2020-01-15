Кабмін ліквідував 85 допоміжних органів уряду - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. На засіданні Уряду прийняли рішення про ліквідацію 85 допоміжних органів у структурі Кабміну, що "втратили свою актуальність". Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів на своєму Telegram-каналі, інформує УНН.
"Уряд ліквідував 85 допоміжних органів Уряду, функціонування яких втратило свою актуальність. Серед них – міжвідомчі комісії та координаційні органи, які давно не працюють. Раніше ми провели повний аудит діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Кабінету Міністрів України", - повідомив Гончарук.
Також він зазначив, що загалом Урядом наразі утворено 264 допоміжних органів.
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