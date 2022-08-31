На Запорізьку АЕС необхідно відправити миротворців, – МЗС Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс запропонував відправити миротворців на Запорізьку АЕС. Про це повідомляє УНН. Про це міністр сказав у кулуарах неформальної зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу у вівторок.
Цитата
"Ми ніколи не були ближче до ядерної катастрофи, ніж зараз. І, чесно кажучи, занепокоєнь щодо ситуації може бути недостатньо. Треба повернутися до обговорення, яке у нас було майже пів року тому, щодо військової миротворчої місії, яка б забезпечила ядерну безпеку на Запорізькій атомній станції", – заявив він.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі наголосив на необхідності термінової демілітаризації Запорізької АЕС та виведення російських військових.