На Запорізьку АЕС необхідно відправити миротворців, – МЗС Литви

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"Ми ніколи не були ближче до ядерної катастрофи, ніж зараз. І, чесно кажучи, занепокоєнь щодо ситуації може бути недостатньо. Треба повернутися до обговорення, яке у нас було майже пів року тому, щодо військової миротворчої місії, яка б забезпечила ядерну безпеку на Запорізькій атомній станції", – заявив він.

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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі наголосив на необхідності термінової демілітаризації Запорізької АЕС та виведення російських військових.