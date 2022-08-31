На Запорожскую АЭС необходимо отправить миротворцев, – МИД Литвы

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"Мы никогда не были ближе к ядерной катастрофе, чем сейчас. И, честно говоря, беспокойств относительно ситуации может быть недостаточно. Надо вернуться к обсуждению, которое у нас было почти пол года назад, о военной миротворческой миссии, которая бы обеспечила ядерную безопасность на Запорожской атомной станции", – заявил он.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси подчеркнул необходимость срочной демилитаризации Запорожской АЭС и вывода российских военных.