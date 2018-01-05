На Запоріжжя завезли 1,2 тис. літрів контрафактного алкоголю
Київ • УНН
Правоохоронці вилучили контрафактного алкоголю на більш ніж мільйон гривень
КИЇВ. 5 січня. УНН. Запорізькі податківці вилучили більше 1,2 тис. літрів імпортного контрафактного алкоголю з орієнтовною вартістю 1,2 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, передає УНН.
“В рамках проведення операції "Акциз-2018", "Рубіж-2018" та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 204 КК України встановлено, що на території Запорізької області здійснюється реалізація алкогольних напоїв без марок акцизного податку України встановленого зразка, які надійшли на територію України поза митним контролем.
Продажем вказаних товарів через мережу Інтернет займався 43-річний житель м. Запоріжжя, який отримував товари на території Чернівецької області та систематично постачав їх 24-річному жителю м. Мелітополя. Останній реалізовував продукцію у власних торговельних об’єктах та через мережу Інтернет”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в ході операції було виявлено та вилучено більше 1,2 тис. літрів імпортного алкоголю в асортименті без марок акцизного податку встановленого зразка орієнтовною вартістю 1,2 млн. грн.
Як повідомляв УНН, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, легальний бізнес із пляшки горілки заробляє у сто разів менше за тіньовиків.