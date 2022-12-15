На Запоріжжі Сили оборони знищили 2 склади боєприпасів, поранено понад 200 росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В районах населених пунктів Токмак, Пологи та Бердянськ Запорізької області Сили оборони знищили два склади боєприпасів росіян. Понад 200 окупантів отримали поранення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.
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«Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 13 грудня, в районах населених пунктів Токмак, Пологи та Бердянськ Запорізької області Сили оборони знищили два склади боєприпасів ворога, дві артилерійські системи з боєкомплектом, а також шість одиниць військової техніки різного типу. Понад 200 військовослужбовців противника отримали поранення»,- йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у зв’язку з переповненням лікувальних закладів та моргів у місті Мелітополь, російські загарбники перевозять трупи та евакуюють поранених військовослужбовців до тимчасово окупованого Криму.
Окрім того, повідомляється, що для поповнення поточних втрат загарбники змушені доукомплектовувати командну ланку оперативно-тактичного рівня офіцерами-пенсіонерами, звільненими в запас, та, навіть, офіцерами у відставці. Їх направляють у район ведення бойових дій.
Доповнення
Через ураження пункту дислокації особового складу російських окупантів в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області противник втратив до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 – пораненими.