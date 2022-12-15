В Запорожской области Силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов, ранено более 200 россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В районах населенных пунктов Токмак, Пологи и Бердянск Запорожской области Силы обороны уничтожили два состава боеприпасов россиян. Более 200 оккупантов получили ранения. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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«Противник продолжает нести потери. Так, 13 декабря, в районах населённых пунктов Токмак, Пологи и Бердянск Запорожской области Силы обороны уничтожили два состава боеприпасов врага, две артиллерийские системы с боекомплектом, а также шесть единиц военной техники разного типа. Более 200 военнослужащих противника получили ранения», - говорится в сообщении.
Сообщается, что в связи с переполнением лечебных учреждений и моргов в городе Мелитополь, российские захватчики перевозят трупы и эвакуируют раненых военнослужащих во временно оккупированный Крым.
Кроме того, сообщается, что для пополнения текущих потерь захватчики вынуждены доукомплектовывать командное звено оперативно-тактического уровня офицерами-пенсионерами, уволенными в запас и даже офицерами в отставке. Их направляют в район ведения боевых действий.
Дополнение
Из-за поражения пункта дислокации личного состава российских оккупантов в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и до 100 – ранеными.