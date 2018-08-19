На Запоріжжі потонув трирічний хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У місті Енергодар Запорізької області у місцевому каналі потонув 3-річний хлопчик, якого батько на короткий час залишив без нагляду. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Запорізькій області, передає УНН.
“18 серпня о 19:00 від чергового Національної поліції надійшла інформація про загибель дитини на воді. Подія сталася в акваторії прогулянкового каналу в місті Енергодар”, — йдеться у повідомленні.
Як з’ясувалося під час попереднього розслідування, 35-річний батько з 3-річним сином каталися на катамарані. Згодом чоловік причалив до берега та ненадовго відійшов, залишивши дитину саму. Коли батько повернувся, то хлопчика не знайшов. Через деякий час дитину без ознак життя виявили на відстані 10 м від берега. Тіло хлопчика вилучили з води та передали для проведення судмедекспертизи.
Нагадаємо, 13 серпня о 5:00 в районі бази відпочинку “Жемчуг” в місті Приморськ Запорізької області трьох чоловіків віднесло в море.