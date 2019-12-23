На Запоріжжі під час виборів до ОТГ виборець проголосував двічі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Під час виборів до ОТГ у Берегівському районі один із виборців проголосував двічі – за себе та свого сина. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.
"Під час виборів до ОТГ у Берегівському районі один із виборців проголосував двічі – за себе та свого сина. За фактом правопорушення працівники поліції відкрили кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що 22 грудня, о 16:53, на службу "102" надійшло повідомлення про те, що на виборчій дільниці на Берегівщині чоловік проголосував під чужим паспортом. Встановили, що 69-річний чоловік проголосував зі своїм паспортом – за себе і повторно проголосував з паспортом свого сина за нього.
За даним фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 158-1 Кримінального кодексу України (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз).
Вказано, що впродовж доби на території Закарпатської області під час виборів до ОТГ було зафіксовано ще 10 порушень виборчого законодавства. За всіма фактами прийняті рішення.
Нагадаємо, у день голосування в ОТГ надійшло 45 повідомлень про порушення виборчого законодавства.