На Запоріжжі перекинувся мікроавтобус, є постраждалі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. Вчора, близько 7-ї ранку на трасі Харків-Сімферополь у с. Кам'янське Василівського району Запорізької області перекинувся мікроавтобус з пасажирами. Про це кореспонденту УНН повідомили голова незалежної профспілки працівників швидкої допомоги Анатолій Сидоренко та начальник прес-служби Управління превентивної діяльності ГУНП України в Запорізькій області.
Як повідомили УНН у поліції, мікроавтобус не був маршрутним таксі. Внаслідок аварії травми отримали четверо пасажирів. Двоє з них - мешканці Донецької області, один - АР Крим, та один інвалід ІІІ групи з Харкова. Трьох з них госпіталізовано до Василівської центральної районної лікарні. Одна людина від госпіталізації відмовилась.
Як повідомили лікарі, 20-річна дівчина отримала перелам кісток тазу та поперекового відділу хребта. Її стан здоров'я - середньої важкості.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, троє дітей постраждали внаслідок ДТП на Львівщині.