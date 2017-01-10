На Запоріжжі перекинувся мікроавтобус, є постраждалі

Як повідомили УНН у поліції, мікроавтобус не був маршрутним таксі. Внаслідок аварії травми отримали четверо пасажирів. Двоє з них - мешканці Донецької області, один - АР Крим, та один інвалід ІІІ групи з Харкова. Трьох з них госпіталізовано до Василівської центральної районної лікарні. Одна людина від госпіталізації відмовилась.

Як повідомили лікарі, 20-річна дівчина отримала перелам кісток тазу та поперекового відділу хребта. Її стан здоров'я - середньої важкості.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, троє дітей постраждали внаслідок ДТП на Львівщині.