В Запорожской области перевернулся микроавтобус, есть пострадавшие
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 10 декабря. УНН. Вчера, около 7 утра на трассе Харьков-Симферополь в с. Каменское Васильевского района Запорожской области перевернулся микроавтобус с пассажирами. Об этом корреспонденту УНН сообщили глава независимого профсоюза работников скорой помощи Анатолий Сидоренко и начальник пресс-службы Управления превентивной деятельности ГУНП Украины в Запорожской области.
Как сообщили УНН в полиции, микроавтобус не был маршрутным такси. В результате аварии, травмы получили четверо пассажиров. Двое из них - жители Донецкой области, один - АР Крым, и один инвалид III группы из Харькова. Трое из них госпитализированы в Васильевскую центральную районную больницу. Один человек от госпитализации отказался.
Как сообщили врачи, 20-летняя девушка получила перелом костей таза и поясничного отдела позвоночника. Ее состояние здоровья - средней тяжести.
Напомним, как сообщал УНН, трое детей пострадали в результате ДТП во Львовской области.