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На Запоріжжі не розминулись BMW і Ford: внаслідок аварії 5 осіб у лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Через ДТП на Запоріжжі п’ятеро осіб опинились у лікарні. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у Запорізькій області, передає УНН.

На Запоріжжі не розминулись BMW і Ford: внаслідок аварії 5 осіб у лікарні

“Водій легкового автомобіля виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з іншим транспортним засобом. У результаті аварії п’ятеро осіб доставлені до лікарні. Відкрито кримінальне провадження”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 19 серпня близько 12:00 на автошляху “Харків-Сімферополь” на відстані 20 км від с. Новобогданівка, водій автомобіля BMW, 1976 року народження, виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем Ford, який рухався в зустрічному напрямку.

Унаслідок аварії до лікарні доставлено п’ятеро осіб: водій автомобіля Ford, 1982 року народження, троє його пасажирів, жінка 1981 року народження й діти 2005, 2006 років народження та пасажир автомобіля BMW 2005 року народження.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, кількість постраждалих у масштабній ДТП під Дніпром зросла до 18 осіб.

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