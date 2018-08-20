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В Запорожской области не разминулись BMW и Ford: в результате аварии 5 человек в больнице

Киев • УНН

 • 10007 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В результате ДТП в Запорожской области пять человек оказались в больнице. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Запорожской области, передает УНН.

В Запорожской области не разминулись BMW и Ford: в результате аварии 5 человек в больнице

“Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим транспортным средством. В результате аварии пять человек доставлены в больницу. Открыто уголовное производство”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, 19 августа около 12:00 на автодороге “Харьков-Симферополь” на расстоянии 20 км от с. Новобогдановка, водитель автомобиля BMW, 1976 года, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Ford, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии в больницу были доставлены пять человек: водитель автомобиля Ford, 1982 года рождения, трое его пассажиров, женщина 1981 года рождения и дети 2005, 2006 годов рождения и пассажир автомобиля BMW 2005 года.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, число пострадавших в масштабном ДТП под Днепром выросло до 18 человек.

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