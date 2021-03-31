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На Запоріжжі декана вишу викрили на хабарі

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У Бердянську поліція викрила декана місцевого вищого навчального закладу на отриманні хабара. Працівниця освіти вимагала зі студентів гроші за здачу іспитів. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

Деталі

За даними слідства декан одного із вишів міста Бердянськ налагодила механізм отримання неправомірної вигоди від студентів за успішну здачу іспитів. Вартість такої “послуги” вона оцінювала у шість тисяч гривен.

Правоохоронці викрили працівника освіти на робочому місці одразу після отримання чергової частини хабара у сумі трьох тисяч гривень.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Санкцією статті їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

Декана Льотної академії НАУ в Кропивницькому судитимуть за отримання хабара в понад 11 тисяч доларів за допуск до польотів.

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