На Запоріжжі декана вишу викрили на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Бердянську поліція викрила декана місцевого вищого навчального закладу на отриманні хабара. Працівниця освіти вимагала зі студентів гроші за здачу іспитів. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.
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За даними слідства декан одного із вишів міста Бердянськ налагодила механізм отримання неправомірної вигоди від студентів за успішну здачу іспитів. Вартість такої “послуги” вона оцінювала у шість тисяч гривен.
Правоохоронці викрили працівника освіти на робочому місці одразу після отримання чергової частини хабара у сумі трьох тисяч гривень.
Наразі фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
Санкцією статті їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо
Декана Льотної академії НАУ в Кропивницькому судитимуть за отримання хабара в понад 11 тисяч доларів за допуск до польотів.