На Запорожье декана вуза разоблачили на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Бердянске полиция разоблачила декана местного высшего учебного заведения на получении взятки. Работница образования требовала со студентов деньги за сдачу экзаменов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Детали
По данным следствия декан одного из вузов города Бердянск наладила механизм получения неправомерной выгоды от студентов за успешную сдачу экзаменов. Стоимость такой "услуги" она оценивала в шесть тысяч гривен.
Правоохранители разоблачили работника образования на рабочем месте сразу после получения очередной части взятки в сумме трех тысяч гривен.
Сейчас фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления.
Санкцией статьи ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
Напомним
Декана Летной академии НАУ в Кропивницкому будут судить за получение взятки в более 11 000 долларов за допуск к полетам.