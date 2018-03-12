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На Запоріжжі чоловік виделкою вбив свого батька

На Запоріжжі чоловік виделкою вбив свого батька

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. У Запорізькій області чоловік під час раптової сварки виделкою вбив свого батька. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області, передає УНН.

"10 березня 2018 року громадянин П., перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, знаходячись за місцем свого мешкання у селі Володимирське Запорізького району області, у приміщенні кухонної кімнати будинку, на ґрунті виниклої сварки зі своїм 68-річним батьком, наніс удар металевою виделкою в область грудної клітки останнього, чим заподіяв смерть потерпілому", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Запорізькою місцевою прокуратурою № 2 Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, жінка на Донеччині вбила подругу сокирою.

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