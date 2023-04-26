На Запоріжжі була гучна ніч, за добу ворог здійснив 7 атак дронами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Російські війська за минулу добу завдали 67 ударів по Запорізькій області, зокрема здійснили 7 атак з допомогою безпілотників, один авіаудар, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"Завершилась гучна ніч для Запорізького краю. Ворог здійснив 67 ударів по 19 мирним громадам: 53 артобстріли, 6 атак з РСЗВ, 7 із застосуванням БПЛА та 1 авіаудар. На щастя, люди цілі. Зафіксовано 37 нових руйнувань", - написав Малашко.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних ударів. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.