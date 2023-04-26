На Запоріжжі була гучна ніч, за добу ворог здійснив 7 атак дронами

ukru
12:29 • 18752 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 114772 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 112351 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 117058 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 170223 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 335996 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 431809 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 334725 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 354658 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 311975 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 111540 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 118274 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 127014 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 96143 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 73835 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 114902 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 170337 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 451915 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 590588 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 618887 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 48381 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 96143 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 127014 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 224413 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 431839 перегляди
Актуальне
На Запоріжжі була гучна ніч, за добу ворог здійснив 7 атак дронами

На Запоріжжі була гучна ніч, за добу ворог здійснив 7 атак дронами

Київ • УНН

 • 361533 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Російські війська за минулу добу завдали 67 ударів по Запорізькій області, зокрема здійснили 7 атак з допомогою безпілотників, один авіаудар, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Завершилась гучна ніч для Запорізького краю. Ворог здійснив 67 ударів по 19 мирним громадам: 53 артобстріли, 6 атак з РСЗВ, 7 із застосуванням БПЛА та 1 авіаудар. На щастя, люди цілі. Зафіксовано 37 нових руйнувань", - написав Малашко.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних ударів. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$73.00
Bitcoin
$82,193.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.16
Золото
$3,151.51
Ethereum
$1,813.25