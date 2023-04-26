На Запорожье была громкая ночь, за сутки враг совершил 7 атак дронами

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"Завершилась громкая ночь для Запорожского края. Враг совершил 67 ударов по 19 мирным громадам: 53 артобстрела, 6 атак из РСЗО, 7 с применением БПЛА и 1 авиаудар. К счастью, люди целы. Зафиксировано 37 новых разрушений", - написал Малашко.

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По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных удара. Также враг нанес 13 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.