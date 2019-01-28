На закинутому заводі знайшли схрон із боєприпасами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. На території занедбаного заводу силікатної цегли у Сєвєродонецьку знайшли схрон із боєприпасами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.
"За процесуального керівництва Сєвєродонецької місцевої прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України)", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, 27 січня правоохоронці знайшли схрон з боєприпасами в покинутій одноповерховій будівлі, що розташована на території зупиненого заводу силікатної цегли у місті Сєвєродонецьк.
"Загалом правоохоронними органами вилучено близько 1200 пострілів гранатометних ВОГ різної модифікації, набої калібром 7,62 мм та 5,45 мм у кількості понад 21 000 штук, бронебійно-запалювальні трасуючі снаряди (БЗТ) калібром 23 мм у кількості 56 штук", - зазначили у прокуратурі.
Проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Нагадаємо, на території вантажного двору залізничної станції "Лиман" у Донецькій області знайшли чотири гранати РГД, 2 гранати ВОГ, 8 детонаторів до мін.