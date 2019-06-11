На Заході України дощитиме весь тиждень - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Завтра в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень подекуди короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, на крайньому заході та сході країни місцями 13-15°; вдень 29-34°, в Карпатах 18-23°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"13-14 червня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатському регіоні в денні години місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 29-34°; в Карпатах вночі 13-18°, вдень 21-26°. 15- 16 червня без опадів, лише на півночі Лівобережжя, вдень 16 червня і на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 17-22°, вдень 29-35°", - повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, на Закарпатті оголосили штормове попередження.